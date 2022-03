In een kelderbox van een wooncomplex aan de Ammunitiehaven in Den Haag heeft in de nacht van maandag op dinsdag brand gewoed. Er raakte niemand gewond.

De brandweer werd even voor half 3 gealarmeerd voor een brand in een kelderbox. Bij de melding werd aangegeven dat er veel rook uit de betreffende ruimte kwam. In verband met de grootte van het pand zijn twee brandweereenheden ingezet. De woningen boven de kelderboxen hoefden niet ontruimd te worden. Het vuur is inmiddels uit en de brandweer is bezig met de laatste ventilatiewerkzaamheden. Stichting Salvage staat de eigenaar van het pand bij in de afhandeling van de schade.