Voor de deuren van de vestigingen van tatoeage - en piercingstudio The tatoeage Garden in Den Haag staan zondagmiddag lange rijen. "Onze artiesten zetten zich vandaag in om zoveel mogelijk mensen te tatoeëren voor 50 euro. Het opgehaalde geld gaat naar de mensen en dieren in Oekraïne."

De shop wil geld ophalen voor de getroffen mensen en dieren in Oekraïne. Ze proberen vandaag zoveel mogelijk tatoeages te zetten voor vijftig euro per stuk. "Naast de tatoeages gaan ook alle opbrengsten van de piercings en artiesten merchandise naar het goede doel." De actie lijkt een groot succes. "In de Schoolstraat zitten twee vestigingen van The tatoeage Garden. Daar staan per shop zeker vijftig mensen in de wachtrij", meldt VRPress.