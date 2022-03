Een persoon is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij in een portiekflat aan de Roemer Visscherstraat in Den Haag.

Bij de hulpdiensten kwam rond 17.00 uur een melding binnen van een steekpartij in een woning in de Haagse wijk Moerwijk. Bij aankomst werd een zwaargewond slachtoffer aangetroffen. Deze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Een persoon werd in de omgeving aangehouden als verdachte.



Wat de aanleiding is van de steekpartij, is vooralsnog onduidelijk.