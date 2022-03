en 42-jarige man is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een steekpartij in een portiekflat aan de Roemer Visscherstraat in Den Haag.

Bij de hulpdiensten kwam rond 16.00 uur een melding binnen van een steekpartij in een woning in de Haagse wijk Moerwijk. Bij aankomst werd een zwaargewond slachtoffer aangetroffen. ,,Het slachtoffer lag in de woning en had meerdere steekwonden. Agenten hebben eerste hulp verleend, totdat het ambulancepersoneel de man aan zijn verwondingen kon behandelen”, legt een politiewoordvoerder vandaag uit. Het slachtoffer is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

,,Agenten troffen een persoon in de portiek aan, die werd aangehouden als verdachte.” Het gaat om een 58-jarige man uit Den Haag.



Wat de aanleiding is van de steekpartij, is vooralsnog onduidelijk.