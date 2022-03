Een man is gisteravond bij een ruzie in zijn nek gestoken op de Isingstraat in Den Haag.

Bij de politie kwamen al meerdere meldingen binnen van een ruzie in de wijk Laakkwartier. "De ruzie eindigde net na 22.00 uur in de Isingstraat tussen de Convivastraat en de Oudemansstraat, waarbij er onder andere een bierflesje was kapotgeslagen", meldt calamiteitensite Regio15. "Vermoedelijk is dat kapotgeslagen bierflesje gebruikt om het slachtoffer aan zijn nek te verwonden."



De politie heeft een deel van de straat afgezet. Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. Een persoon, die eerst door de politie voor getuige werd aangezien, bleek betrokken te zijn bij de ruzie en is aangehouden. "Zijn bijdrage aan het geheel wordt op het politiebureau onderzocht." De glasresten en een mondkapje met bloed zijn door de politie meegenomen als bewijsmateriaal.