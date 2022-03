Een bootje in de Laakhaven is vanmiddag gezonken. Duikers zoeken in het water naar personen die mogelijk op de boot aanwezig waren.

Politie en brandweer rukten vanmiddag rond half drie uit voor een gezonken boot langs de Calandkade in Den Haag. Het gaat om een plezierbootje dat lag aangemeerd aan de kade. Voor de zekerheid wordt door de brandweer in het water gezocht.