De 37-jarige Hagenaar Ricardo P. is dinsdag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot acht maanden celstraf en anderhalf jaar rijontzegging voor een 'dollemansrit' op 7 november door het Haagse centrum. Agenten moesten toen opzij springen voor de verdachte die een van een hoveniersbedrijf gestolen Ford Transit busje bestuurde.

's Nachts werd dat busje gesignaleerd bij de Essopomp aan de Laan. De Hagenaar wist vervolgens om twee politieauto's heen te rijden, recht op een agent af die moest wegspringen, waarna de dollemansrit begon. Een van de banden was inmiddels lekgeschoten door de politie. De Ford Transit sloeg de Jan Hendriklaan in en zo ging het verder met snelheden tot 80 kilometer per uur over de Geest, Slijkeinde, Gedempte Gracht en Sirtemastraat, om daarna weer terug te keren naar voetgangersgebied bij Kerkplein, Grote Halstraat, Buitenhof en Spui.

Op de Grote Marktstraat reed de Hagenaar tegen een politiebus aan - weer moest er een agent opzij springen - en reed hij rakelings langs argeloze voetgangers over de stoep van de Grote Marktstraat. Uiteindelijk kwam hij met een harde klap tegen een paal tot stilstand en werd hij hardhandig het busje uit getrokken door agenten.

Het vonnis van de rechtbank was overeenkomstig de eis die het Openbaar Ministerie twee weken geleden liet horen tijdens de behandeling van de strafzaak. De Hagenaar verkoos tijdens die behandeling in zijn cel te blijven en heeft ook tegen de politie nooit iets willen zeggen over het 'waarom' van zijn dollemansrit.