De gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg gaan de komende tijd samen onderzoeken hoe zij het openbaar vervoer rondom de Binckhorst kunnen verbeteren. De nieuwe woonwijk die hier in de toekomst verrijst, moet goed bereikbaar zijn.

De steden werken hierin samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).

Er is duidelijk behoefte aan een hoogwaardige openbaar vervoer (HOV)-verbinding van station Den Haag Centraal naar station Voorburg en Rijswijk-Delft. Samen met een aanvullend pakket aan mobiliteitsmaatregelen is de HOV-verbinding nodig vanwege de woningbouwopgave de komende jaren in CID-Binckhorst: een nieuwe wijk die toegankelijk moet zijn.

Den Haag wil de komende jaren in het gebied tussen de drie grote stations 25.000 woningen bouwen. Alleen al in de Binckhorst gaat het om minimaal 5000 huizen. De bouw moet dit jaar van start gaan. Maar dat voormalig bedrijventerrein is nu per openbaar vervoer nog niet goed bereikbaar. Den Haag zou er daarom dus graag 'hoogwaardig openbaar vervoer' zien, zoals een lightrail, tram of buslijn. In het verleden zijn hier al ontwerpen voor gemaakt.

Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de directe omgeving. Want als Den Haag duizenden nieuwe woningen bouwt op de Binckhorst, ervaren de inwoners van het aangrenzende Voorburg dat bijvoorbeeld als overlast. Dit vanwege de komst van meer mensen, meer auto's, meer parkeerdruk en de aanleg van nieuwe bus- en tramlijnen die door hun straten worden gepland om de grote stad Den Haag bereikbaar te houden.

Om het openbaar vervoer rondom de Binckhorst te verbeteren is er door de partijen nu een intentieverklaring ondertekend. De volgende stap is het opstellen van een bestuursovereenkomst, waarin afspraken over het voorkeursalternatief worden vastgelegd.