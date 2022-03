Een lekkage in een waterleiding heeft afgelopen nacht voor veel problemen gezorgd in een flat aan de Oude Haagweg in Den Haag. De begane grond en liftschaften waren volgelopen en de 182 woningen van het pand zaten tijdelijk zonder water.

Bij de brandweer kwam rond 0.30 uur een melding binnen van wateroverlast in het gebouw. "Ter plaatse bleek er een flinke waterlekkage te zijn op de begane grond", legt de brandweer uit. "Hierdoor was ook de liftschacht vol met water gelopen." De brandweer heeft het water met behulp van waterstofzuigers, trekkers, brandslangen en een dompelpomp opgeruimd en beide liftschachten leeggepompt. Ook monteurs van Dunea en Stedin werden ingeschakeld om het probleem te verhelpen. "Het water moest worden afgesloten om de reparatie mogelijk te maken en verdere overlast te beperken." Vervolgens werd er gekeken of er mogelijk gevaar was bij de elektra van het pand, dit bleek na inspectie niet zo te zijn. Een monteur van Dunea wist de waterleiding rond 3.00 uur te repareren.



Twee woningen hebben schade opgelopen door het vele water. Stichting Salvage zal bewoners bijstaan bij de schadeafwikkeling.