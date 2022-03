In de Gabriël Metsustraat in Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag een geparkeerde auto in brand gevlogen. Het voertuig raakte door het vuur zwaar beschadigd. Er is niemand gewond geraakt.

Rond 1.00 uur werd de brand ontdekt door buurtbewoners en alarmeerden zij de hulpdiensten. Toen de brandweer arriveerde stond de voorzijde van de geparkeerde auto al volledig in vuur en vlam. Ondanks de snelle blusactie kon niet worden voorkomen dat de auto is verwoest. De wagen moet als verloren worden beschouwd. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet bekend. Mogelijk is er sprake van brandstichting.