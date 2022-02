De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag ingegrepen nadat het onrustig werd rondom de Hobbemastraat in de Schilderswijk in Den Haag.

Een groep van ongeveer vijftig jongeren stond in de straat. Ook reden er jongeren met bivakmutsen op (cross)motoren rond zonder licht. Ze maakten zogenoemde wheelies en reden met hoge snelheid tegen het verkeer in. Toen een motoragent ter plaatse kwam werd deze uitgescholden en belaagd. De politie kwam vervolgens ter plaatse met meer dan tien eenheden, waaronder de hondenbrigade. Via een megafoon werden de jongeren gevraagd te vertrekken, anders zou er geweld worden gebruikt. De jongeren renden weg en kort daarop was de rust weer terug. Niemand werd aangehouden. Volgens diverse omwoners zou deze onrust de afgelopen dagen vaker aan de orde zijn geweest. Op het populaire Snapchat-account van Den Haag Nieuws zijn ook diverse video's gedeeld waarop te zien is hoe jongeren met bivakmutsen op met motoren door de Haagse Schilderswijk rijden. Overigens is het in de Hobbemastraat en op het Hobbemaplein vaker hommeles. Zo waren er tijdens de invoering van de avondklok ongeregeldheden, werd er op sociale media uit het niets opgeroepen om te gaan rellen en is het tijdens voetbalwedstrijden ook met enige regelmaat mis.