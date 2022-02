In een bedrijfsverzamelgebouw aan de Fruitweg heeft zondagmorgen vroeg een grote brand gewoed. Het vuur is inmiddels onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen.

Vanmorgen rond half 7 kwam er een melding binnen van mogelijk brand in een gebouw. Na een zoektocht in de omgeving is de juiste locatie gevonden en is de brandweer begonnen met het blussen van de fik. De brand bleek te woeden in een meterkast waar een lek in de gasleiding was geslagen.

Vanwege de complexiteit en een mogelijke doorslag naar het dak, werd er opgeschaald om zo meer mensen en materieel op de locatie te krijgen. Onder andere eenheden van de kazernes Wateringen, Monster, Archipel en Rijswijk werden ingezet. Stedin was snel aanwezig om de gasleiding af te sluiten.

Er waren op het moment van uitbreken van de brand geen personen aanwezig in het pand. Het vuur is inmiddels onder controle. De brandweer is bezig met het uitvoeren van de laatste controles op en rond het dak.

De rook heeft zich in het gebouw verspreid naar meerdere units. De brandweer zal daarom gaan ventileren om de rook het pand uit te krijgen. Stichting Salvage is ter plaatse om te assisteren bij de schadeafhandeling. De precieze omvang van de schade is nog niet bekend.

Door de brand is de Fruitweg afgezet voor verkeer, ook tramlijn 9 is vooralsnog gestremd.