Honderden demonstranten verzamelden zich zaterdagmiddag op het Spui voor het stadhuis om te protesteren tegen de Russische inval in Oekraïne. Er waren naar schatting duizend tot tweeduizend demonstranten op het Spuiplein, voornamelijk Oekraïners die in Nederland wonen.

De groep liep eerder op de middag met spandoeken en Oekraïense vlaggen door de binnenstad, langs de Hofvijver. Sinds de invasie donderdagochtend wordt er dagelijks geprotesteerd op het Plein en voor de Russische ambassade op de Andries Bickerweg. Een groep van zo'n tien Oekraïners die in Nijmegen en Arnhem studeren, reisden vanochtend af naar Den Haag. "Er is weinig dat we kunnen doen, maar we willen graag onze steun betuigen."

Naast het Spuiplein zijn er op meerdere plekken in Den Haag blauw-gele vlaggen te zien. Rond half vier liepen enkele honderden richting de Zeestraat, naar de Oekraïense ambassade. Daar zag het ambassadepersoneel vanaf het balkon aan hoe de Oekraïners in Nederland hun thuisland steunen. Ook bij Vredespaleis waren veel demonstranten met Oekraïense vlaggen te zien. Onder hen enkelen Georgiërs die hun steun betuigen. Het land werd in 2008 binnengevallen door de Russen.

De demonstraties waren niet van tevoren aangemeld bij de gemeente. Een woordvoerder laat desondanks weten dat de gemeente het recht op demonstratie zoveel mogelijk wil faciliteren, "zolang de demonstranten geen hinder veroorzaken voor andere mensen". De woordvoerder zegt dat de demonstratie vooralsnog zonder ongeregeldheden lijkt te verlopen.