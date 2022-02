In een appartement aan de van Maanenkade in Den Haag is vrijdagmiddag een overleden persoon aangetroffen. De politie heeft later een verdachte aangehouden.

De politie doet uitgebreid onderzoek in de woning. Wat er precies heeft plaatsgevonden is nog onduidelijk. Over de identiteit van de verdachte en het slachtoffer is vooralsnog niets bekendgemaakt. Het flatgebouw bij het Rijswijkseplein huisvest voornamelijk studenten.