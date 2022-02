In een woning aan de Katerstraat in Den Haag is woensdagavond brand uitgebroken. Een 64-jarige vrouw werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht, maar overleed later aan haar verwondingen.

De brandweer rukte rond 18.45 uur met meerdere voertuigen uit en schaalde al snel op naar grote brand. Ook de ambulance, politie en het Mobiel Medisch Team rukten uit naar de straat. Bij aankomst bleek de brand te woeden op de bovenste verdieping van de woning. In het pand werd een zwaargewond slachtoffer aangetroffen. Deze werd met behulp van een hoogwerker uit het huis gehaald en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze later aan haar verwondingen. "Tijdens de brand zijn enkele omliggende woningen ontruimd", aldus de brandweer. Stichting Salvage gaat de eigenaar helpen bij de verdere afhandeling van de schade. Hoe de brand is ontstaan, is vooralsnog onduidelijk.