In een woning aan de De la Reyweg in Den Haag heeft woensdagochtend korte tijd een brand gewoed. Bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten vanwege de hoeveelheid rook die door de brand vrijkwam. Er is niemand gewond geraakt.

De onderburen belde rond 10.00 uur de hulpdiensten nadat zij een rookmelder hoorden afgaan. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen. In eerste instantie was niet duidelijk waar de brand zich bevond. Deze bleek uiteindelijk in een dakkapel te zitten. Hoe het vuur is ontstaan is niet duidelijk. Vanwege de rookverspreiding werden meerdere woningen ontruimd. De bewoners moesten buiten op straat wachten.