In een aantal loodsen aan de Binckhorst in Den Haag heeft de politie vanmorgen een drugslab aangetroffen vol goederen voor het maken van synthetische drugs.

De politie viel vanmorgen loodsen aan de Haagse Melkwegstraat binnen en trof daar een drugslab aan. "De goederen zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd", aldus de politie.

De recherche kwam het lab op het spoor door recent binnengekomen informatie. In de loodsen werden meerdere blauwe vaten aangetroffen. "Ook is te zien dat een groot deel van de ramen van de loods is afgedekt met bouwzeil", meldt calamiteitensite Regio15.

De straat is inmiddels afgezet met zwarte schermen en agenten met kogelwerende vesten bewaken samen met de Dienst Speciale Interventies (DSI) het pand.

De recherche doet verder onderzoek. Of er iemand is aangehouden is nog niet bekend.