Terwijl één agent een drugstest afneemt bij een man in Den Haag omdat zijn rijgedrag nogal opviel, keek een andere agent in de wagen. Tot zijn verbazing zag de agent in een tas iets wat op een automatisch wapen leek.

"Omdat de bestuurder vuurwapengevaarlijk kon zijn gezien een eerdere registratie, heeft een collega de procedure benaderingstechniek vuurwapengevaarlijke verdachte uitgevoerd", legt de politie uit. Dit wil zeggen dat de agent zelf zijn wapen trekt en de verdachte benadert met een geladen vuurwapen. De man kon direct worden opgepakt. "Hij is aangehouden voor het voorhanden hebben van een kruisboog en voor het rijden onder invloed van drugs."