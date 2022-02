De hulpdiensten zijn in de nacht van maandag op dinsdag massaal uitgerukt voor een man die in het water zou liggen langs de Troelstrakade in Den Haag. Een omstander zou hebben gezien hoe een man over een aantal woonboten klom en vanaf een van de daken in het water sprong.

De brandweer kreeg even voor 3.00 uur een melding van een persoon te water in Den Haag. Meerdere duikers zochten in het water naar de man. Ook werd een sonarboot ingezet; een op afstand bestuurbaar bootje dat de bodem scant op afwijken. De hulpdiensten hebben anderhalf uur naar de man gezocht. Toen ze hem niet konden vinden, is de zoekactie beëindigd.