Een man die - zo op het eerste gezicht - geen groot gevaar lijkt maar toch wordt getaserd omdat hij niet op zijn knieën wil gaan zitten. Liefst vier keer beschieten politieagenten hem met het stroomstootwapen.

Het gebeurde afgelopen weekend op de Grote Markt in Den Haag. Op sociale media spreken veel mensen er schande van. De man verzet zich niet, maar wordt behandeld 'als een crimineel'.

'On your knees', klinkt het meermaals in het Engels. Maar de man kijkt niet begrijpend naar de vier politieagenten die hem koste wat kost lijken te willen aanhouden. Eén van hen geeft opdracht om de man te taseren. Dit gebeurt liefst vier keer. 'Schiet in zijn bovenbeen', roept een van de dienders waarna het 'schot' wordt gelost en de man met een pijnlijke kreet op de grond valt. Hij blijft liggen om vervolgens in de boeien te worden geslagen.

'What the fuck!', 'hij deed niets', 'vier tasers als een soort Terminator', 'ze stonden gewoon te wachten totdat ze konden schieten' en 'de man stond gewoon met zijn handen omhoog'. Het zijn zomaar wat commentaren van mensen die het filpmje op Dumpert hebben bekeken. Zij zijn het over één ding eens: dit was totaal onnodig.

De politie kan een taser gebruiken in situaties waarin het gebruik van geweldsmiddelen zoals een wapenstok, pepperspray of een stunbag niet effectief is. Maar ook wanneer het gebruik van zwaardere geweldsmiddelen zoals een vuurwapen of een politiehond niet wenselijk is vanwege risico's voor de te overmeesteren persoon of omstanders.

De politie is om een reactie gevraagd, maar heeft nog niet gereageerd.