PostNL brengt maandag een speciaal postzegelvel uit ter ere van het 200-jarig bestaan van het Mauritshuis. Op de zegels staan bekende bloemstillevens uit het jarige museum, die zijn gecombineerd tot een nieuw kunstwerk.

Het Mauritshuis werd al in de 17de eeuw gebouwd, maar opende in 1822 de deuren als museum. Het postzegelvel voor dit jubileum is ontworpen door grafisch onderwerper Maud van Rossum uit Amsterdam. Zij gebruikte de compositie van de schilderijen uit het museum als inspiratie.

De bloemstillevens op de postzegels '200 jaar Mauritshuis' zijn geschilderd door Jan Breughel de Oude, Jacob de Gheyn II, Ambrosius Boscchaert de Oude, Balthasar van der Ast en Jan Davidsz de Heem. Van de zes schilderijen dateert de oudste uit 1610-1616, de jongste is in 1670 gemaakt.

Op 15 februari kreeg directeur Martine Gosselink de eerste Mauritshuis-postzegels al van Bob van Ierland, directeur Mail bij PostNL. Het postzegelvel is al de vierde die PostNL in samenwerking met het museum uitgebracht heeft. Het telt zes verschillende postzegels, met de waarde-aanduiding Nederland 1. Dat betekent dat het bedoeld is voor post tot en met 20 gram, met een bestemming binnen Nederland. De geldigheidstermijn van de zegels is onbepaald.

De postzegels zijn te koop in de winkel van het Mauritshuis en bij Bruna-winkels. Ze zijn ook online verkrijgbaar in de webshop van het museum of via postnl.nl/bijzonder-postzegels.