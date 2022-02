In de nacht van zondag op maandag heeft er brand gewoed in een woning aan de Margarethalaan in Den Haag. De twee bewoners waren nog binnen toen het vuur omstreeks 0.30 uur ontstond. Zij hebben teveel rook ingeademd en zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse en had de vlammen al snel onder controle. Kort na het blussen hebben zij onder andere een volledig verbrand matras naar buiten gehaald, meldt calamiteitensite District8. Beide bewoners zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, die constateerden dat zij teveel rook hadden ingeademd. De slachtoffers zijn vervolgens met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend.