De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag vier verdachten uit Den Haag aangehouden voor het mishandelen van agenten en een medewerkster van een fastfoodrestaurant op het Buitenhof. Het gaat om drie mannen en een vrouw in de leeftijden van 47 tot 53 jaar.

Volgens medewerkers zat de groep iets voor middernacht in het restaurant om hun maaltijd te nuttigen. Zij gaven geen gehoor aan het herhaalde, dringende verzoek om naar buiten te gaan. Het is niet bekendgemaakt waarom de groep naar buiten moest. De sfeer werd grimmig en een 51-jarige man mishandelde een medewerkster. Vervolgens ging de groep voor het restaurant staan, terwijl een getuige de politie belde.

Toen de politie ter plaatse kwam, was de man opnieuw agressief richting de medewerkers. Hij probeerde het restaurant binnen te dringen, maar werd tegengehouden door omstanders. De agenten wilden de verdachte aanhouden, maar de groep personen sloegen en schopten op hen in. Ook riepen ze grove beledigingen naar de politie.

De agenten moesten hun wapenstok gebruiken om de groep terug te dringen. Een van de agressors liep een hoofwond op. Uiteindelijk heeft de politie de vier verdachten aangehouden voor hun betrokkenheid bij onder andere mishandeling, belemmering, belediging en openlijke geweldspleging. De medewerkster van het fastfoodrestaurant heeft aangifte gedaan, evenals de agenten.

De verdachten zitten nog vast. Een van hen is in het ziekenhuis behandeld voor een wond door een beet van een politiehond. De verdachte met hoofdwond ligt nog in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident met behulp van camerabeelden.