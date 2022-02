De storm heeft zondagmiddag opnieuw voor schade gezorgd in de Haagse regio. Een ruit van een appartementencomplex aan de Elzendreef in Voorburg is gesneuveld door de harde wind.

Het glas is vanaf de vijftiende verdieping naar beneden gevallen. Niemand raakte gewond. De brandweer heeft de omgeving afgezet. Aan de Oosteinde in Voorburg is een grote boom bovenop een aanlegplaats aan de Vliet gevallen. Naast de steiger lag een bootje dat flinke schade opliep. Volgens calamiteitensite Regio15 is het niet bekend of de boom vrijdag tijdens storm Eunice al is omgevallen, of dat de wind vandaag het laatste duwtje gegeven heeft.