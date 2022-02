Je bent lekker aan het wandelen door het park, maar wordt ineens ingesloten door een groep jongeren in donkere kleding waarvan de gezichten zijn bedekt. Ze dragen voorwerpen bij zich die op zwaarden lijken. Het klinkt als een scene uit een enge film, maar in het Haagse Zuiderpark gebeurde het echt.

Het eerste slachtoffer, die donderdag 3 februari rond 17.15 uur op de heuvels aan de zijde van de Loevesteinlaan en de Melis Stokelaan liep, werd plots omsingeld door drie jonge mannen. "Het slachtoffer moest al zijn spullen afgeven, maar dat weigerde hij", legt de politie uit. "Eén van de jongeren sloeg het slachtoffer vervolgens met een voorwerp op zijn hoofd."



Volgens het slachtoffer werd hij geslagen met een voorwerp dat op een zwaard leek. "Hij zou vermoedelijk met de achterkant van het wapen geslagen zijn." Na de mishandeling wist het slachtoffer aan de groep te ontkomen en is snel het park uit gevlucht.

Machete

Een dag later, op vrijdag 4 februari, liep een man rond hetzelfde tijdstip op dezelfde plek in het Zuiderpark. "Op een gegeven moment werd hij bewust aangetikt door een jongen waarop het slachtoffer omsingeld werd door in totaal vijf personen."



Hij werd direct door een van hen onderuit geschopt. "Toen het slachtoffer op de grond lag werd er een machete getoond en werd er geroepen dat de jongens de spullen van het slachtoffer moesten pakken. Op dat moment liep een vrouw in de directe omgeving waarop de groep besloot te vluchten." Een andere omstander zag de vijf jongens vervolgens wegrennen richting de Leyweg.

De politie spreekt van heftige incidenten die veel invloed hebben op het veiligheidsgevoel van de parkbezoekers. "Wij zouden graag willen weten wie deze mannen, die tussen de vijftien en twintig jaar oud worden geschat, zijn." Mensen die meer weten over de kwestie worden opgeroepen om zich te melden.