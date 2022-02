In een woning aan de Sandersdijk in Den Haag is donderdagmiddag tijdens werkzaamheden brand uitgebroken. Aanvankelijk leek het om het dak te gaan maar de brand blijkt in de spouw te zitten, aldus een woordvoerder van Veiligheidsregio Haaglanden.

Bij aankomst van de brandweer kwam er veel rook vrij vanuit de woning. De fik bevond zich in het dak en tussen de muur en metalen afdekplaten. De rook perste zich daar tussendoor. Een deel van de gevel moest worden opengemaakt om het vuur te bestrijden. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle, maar is nog wel bezig met nablussen. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel is uit voorzorg het hele rijtje huizen ontruimd. Als het vuur volledig uit is en de woningen zijn geventileerd, kunnen de bewoners weer terug.