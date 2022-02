Er heeft donderdagmiddag een steekpartij plaatsgevonden in een woning in Honselersdijk. Daarbij is een overleden persoon aangetroffen in de woning. Een vrouw, die onder het bloed zat, is aangehouden door de politie.

De steekpartij vond omstreeks 14.00 plaats aan het Regulierenpad in Honselersdijk. Hulpdiensten, waaronder de politie, ambulancedienst en de traumahelikopter met het Mobiel Medisch Team, rukten massaal uit naar het huis, dat zich tussen de kassen bevindt. In het huis trof de politie een overleden persoon aan. Een vrouw die van top tot teen onder het bloed zat, werd direct in de boeien geslagen en overgebracht naar het politiebureau. "We doen uitgebreid onderzoek naar de omstandigheden rondom dit overlijden", laat de politie weten.