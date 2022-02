De inzittenden van een auto die woensdagavond laat tegen een hek aanreden op de Granaathorst in Den Haag, zijn spoorloos.

Door een onbekende reden verloor de bestuurder de macht over het stuur en belandde tegen het hek. De inzittenden besloten niet de hulpdiensten in te schakelen, maar ze vluchtten weg.

Pas enkele uren later werd de melding gedaan. Omdat niet kon worden uitgesloten dat er mogelijk mensen in het water waren gevallen werd ook de brandweer met spoed gealarmeerd. Duikers hebben gezocht, maar er is niemand aangetroffen.

De politie doet verder onderzoek. Een berger heeft het voertuig weggesleept.