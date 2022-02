De KNRM Scheveningen heeft haar crowdfundingsactie voor een nieuwe reddingboot afgesloten. En hoe: er is maar liefst ruim 250.000 euro ingezameld.

Na ruim dertig jaar trouwe dienst moest de oude reddingsboot, de Beluga, vervangen worden. De crowdfundingactie voor de nieuwe reddingsboot werd in april vorig jaar gestart. Inmiddels is de inzamelingsactie dus zeer succesvol afgerond en is het flinke bedrag door zo'n 2.700 donaties tot stand gekomen.

De nieuwe reddingboot krijgt een bijzondere naam. Deze wordt namelijk vernoemd naar de iconische, Scheveningse oud-schipper Jaap Pronk, die twee jaar geleden overleed. Hij heeft veel voor het reddingstation en de KNRM in het geheel betekend. Er wordt verwacht dat de nieuwe reddingboot vanaf 2023 kan worden ingezet voor KNRM Scheveningen.

Onder de indruk

"KNRM Scheveningen is onder de indruk van de grote steun en betrokkenheid van alle donateurs", laat de reddingsmaatschappij weten. Naast de individuele donaties, is ook door een aantal particulieren en bedrijven acties gestart. De KNRM Scheveningen bedankt iedereen die in enige vorm een bijdrage heeft geleverd.