Airbnb heeft City Portal gelanceerd in Den Haag. Met dit project draagt het platform zelf een steentje bij aan de registratieplicht voor vakantieverhuur. Het komt erop neer dat Airbnb niet-geregistreerde advertenties in de stad vrijwillig verwijdert.

In Den Haag is het verplicht dat advertenties voor vakantieverhuur een registratienummer hebben. Het Airbnb City Portal is bedoeld om lokale overheden hierbij een handje te helpen met het toezicht op die registratieplicht. Het platform maakt het makkelijker om onjuist geregistreerde advertenties op het platform te melden. Hierbij gaat het om advertenties met een ongeldige vrijstelling of een onjuist registratienummer.

Airbnb de-activeert zelf de advertenties die niet aan de eisen voldoen. Van de advertenties uit Den Haag die van het platform zijn verwijderd, is bijna 90 procent niet geboekt in de afgelopen maanden. Airbnb heeft ook een overeenkomst getekend met de stad over het innen en afdragen van toeristenbelasting.

Het City Portal project is in oktober 2021 al geïntroduceerd in Amsterdam. Vervolgens is het hulpmiddel afgelopen januari uitgebreid naar Rotterdam en Utrecht en nu dus naar Den Haag.