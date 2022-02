De truckers die zondagochtend enige tijd zijn vastgezet op het parkeerterrein van het ADO Den Haag-stadion, mogen zich toch aansluiten bij de demonstratie later vandaag op het Malieveld. Dat heeft burgemeester Jan van Zanen van Den Haag besloten. Eerder op de dag had de gemeente hen via een noodbevel nog verboden om richting de binnenstad te gaan.

Om hoeveel truckers het precies gaat, weet de woordvoerder van de gemeente niet. Maar hij spreekt van een 'beperkte groep'. De groep truckers mag hun voertuigen aan de Boorlaan parkeren, naast het Malieveld. De truckers kunnen zich lopend aansluiten bij de demonstratie. Een groep truckers werd zondagochtend op het parkeerterrein van het ADO Den Haag-stadion enige tijd vastgezet door de politie. De truckers voelden zich daardoor 'genaaid', aldus calamiteitensite Regio15, die de sfeer als 'vrij grimmig' omschreef. Via sociale media werd opgeroepen om naar het terrein bij ADO Den Haag te komen. Noodbevel afgekondigd De gemeente had eerder op de dag een noodbevel afgekondigd voor de groep voertuigen bij het ADO-stadion. Zij zouden tot 16.00 uur niet richting de binnenstad mogen. Sinds 9.30 uur mochten de truckers het terrein verlaten als zij niet richting de binnenstad gingen. Dat weigerden ze. "Dan blijven we hier gewoon staan", zei één van de truckers. "We laten ons niet wegsturen." De groep truckers arriveerde gisteravond bij het parkeerterrein waar zij de nacht doorbracht na de demonstratie in het centrum van Den Haag. Toen is hen volgens een politiewoordvoerder 'luid en duidelijk' medegedeeld dat ze het terrein mochten verlaten als ze naar huis wilden. Vanaf 13.00 uur vindt er een demonstratie van 'Nederland in Verzet' tegen het coronabeleid plaats. Betogers zullen een protestmars lopen door het centrum van de Hofstad. Zaterdag vond er ook al een demonstratie plaats in het centrum van Den Haag, waarbij veel truckers werden geparkeerd op doorgaande wegen vlak bij het Binnenhof. Omstreeks 16.00 uur verlieten de bestuurders met hun voertuigen de plek, waarna een deel zich verzamelde bij het stadion van ADO Den Haag.