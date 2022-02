Een grote groep truckers is zondagochtend op het parkeerterrein van het ADO Den Haag-stadion vastgezet door de politie. Mogelijk is dat gedaan om te voorkomen dat de voertuigen weer richting de binnenstad van Den Haag trekken om het verkeer te blokkeren.

Zaterdag vond er een demonstratie plaats in het centrum van Den Haag, waarbij veel truckers werden geplaatst nabij het Binnenhof. Omstreeks 16.00 verlieten de bestuurders met hun voertuigen de plek, waarna een deel zich verzamelde bij het stadion van ADO Den Haag.

Op het parkeerterrein van de voetbalclub hebben de bestuurders overnacht, waarna zijn vanochtend werden vastgezet door de politie. De truckers voelen zich 'genaaid', meldt calamiteitensite Regio15, die de sfeer als 'vrij grimmig' omschrijft. Via sociale media wordt opgeroepen naar het terrein bij ADO Den Haag te komen.

Het is nog niet duidelijk of de truckers het terrein vandaag mogen verlaten om naar de geplande demonstratie te gaan. Vanaf 13.00 demonstreert 'Nederland in Verzet' tegen de coronamaatregelen in Den Haag, waarbij een protestmars wordt georganiseerd door de binnenstad.