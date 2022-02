Op de Wippolderlaan in Wateringen heeft in de richting van Den Haag zijn zaterdagmiddag drie personenauto's op elkaar gebotst.

Net voor het viaduct bij de Heulweg ging het mis; de drie voertuigen klapten op elkaar. Door de clash raakte een kindje dat in één van de auto's zat gewond. Het slachtoffertje is nagekeken door het toegesnelde ambulancepersoneel. Even later is de ambulance zonder spoed naar het ziekenhuis vertrokken.

Door de aanrijding is één rijstrook afgesloten, dit zorgt voor een flinke file vanaf Wateringen in de richting van Den Haag. De voertuigen zijn beschadigd geraakt door het ongeval.