Je moet veel lef hebben als je drugs dealt voor de ogen van agenten, maar of het heel verstandig is?

Agenten die woensdagmiddag in Den Haag aan het surveilleren waren zagen voor hun ogen een drugsdeal plaatsvinden. De vermoedelijke dealer stapte daarna nietsvermoedend in een auto en reed weg.

Agenten twijfelden geen moment en gaven de bestuurder een stopteken. "De bestuurder ging er echter vandoor en was overduidelijk niet van plan te stoppen en zich over te geven aan de agenten", legt de politie vrijdag uit.

Een korte achtervolging volgde waarna de wagen ineens stilstond op de Laan van Nieuw Oost-Indië. De bestuurder van het voertuig stapte uit en rende te voet weg. Ook de agenten stapten uit en besloten de man te voet te volgen.

Bolletjes

Tijdens de vluchtpoging gooide de man een zakje met bolletjes weg. "Het ging hierbij vermoedelijk om verdovende middelen." Heel ver kwam hij echter niet. Agenten wisten de verdachte niet veel later aan te houden.

In de achtergelaten auto zat nog een bijrijder. Deze besloot niet stil te blijven zitten er ging er met de wagen vandoor. Agenten moesten daarom opnieuw de achtervolging inzetten. "Tijdens deze achtervolging vertoonde de verdachte zeer gevaarlijk rijgedrag en reed hij een verkeerspaaltje omver." Hij wist de agenten af te schudden en is sindsdien spoorloos. "Het voertuig is later wel in de Wilhelminastraat onbemand aangetroffen."