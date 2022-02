Festivalgangers kijken reikhalzend uit naar Koningsdag. De organisatie van het Haagse Koningsdagfestival Kingsworld heeft dan ook alles uit de kast getrokken om er een goed feestje van te maken. Onder anderen zangeres Emma Heesters, bekend van de hit Pa Olvidarte, en rapper Bizzey komen naar de stad.

De line-up voor de tweede editie van het festival werd maandag bekendgemaakt. En de lijst staat bomvol bekende Nederlandse artiesten.

Zo komt Mart Hoogkamer naar Den Haag, die vorige zomer een nummer 1-hit scoorde met Ik ga zwemmen. Hetzelfde geldt voor Dave Roelvink en enkele Haagse artiesten, zoals volkszanger Rein Mercha. Ook Haagse Mike Peterson maakt zijn opwachting, hij is voor velen een bekende door zijn optredens met De Toppers.

Ook heeft de organisatie dit jaar een verrassing voor liefhebbers van muziek uit de jaren negentig. "Een area staat helemaal in het teken van de foute jaren negentig. Critical Mass die in 1996 met onder andere "Burnin' love" wekenlang hoog in de Nederlandse top 40 stonden zullen een optreden geven, maar ook Nationale publiekslieveling The Darkraver trekt al zijn 90's platen uit de kast."



Het festival is op 27 april tussen 12.00 uur en 23.00 uur in het Zuiderpark in Den Haag