Een pizzabezorger is zondagavond overvallen toen hij met een bestelling in een portiek aan het Middenstede in Den Haag stond. Twee jongens bedreigden de koerier met een vuurwapen en gingen er met de bestelling vandoor.

De bezorger werd om 19.15 uur door twee jongens opgewacht. Het slachtoffer kreeg een vuurwapen tegen zijn hoofd. Volgens de politie gaat het om jonge daders van rond de 15 en zestien jaar. Een van hen droeg een zwarte trainingsbroek, een blauw mondkapje en een donkere pet. De ander had een gewatteerde zwarte jas en donkere spijkerbroek aan. Ook droeg hij een zwarte muts en een sjaal. De politie doet verder onderzoek en zoekt getuigen.