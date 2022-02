De politie heeft donderdagavond 3 februari een 31-jarige man uit Den Haag aangehouden voor de handel in harddrugs. Dat maakte zij vandaag bekend. De politie kwam de man op het spoor in een onderzoek naar verdovende middelen.

In het onderzoek, dat de politie vorige maand al startte, doorzochten agenten een bedrijfspand aan de Waldorpstraat en twee woningen aan de President Kennedylaan en de Dedemsvaartweg in Den Haag. Daar troffen zij een grote hoeveelheid harddrugs aan, maar ook ruim 5000 euro in cash en drie vuurwapens. De politie heeft deze, samen met een duur horloge en twee voertuigen, in beslag genomen.