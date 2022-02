Een bestuurder is vanmiddag vast komen te zitten in zijn auto na een aanrijding met een bestelbus op de kruising van de Lobelialaan met de Aronskelkweg in Den Haag.

De wagen kwam rond 14.15 uur in aanrijding met de bus. Door de knal zat de man vast in zijn auto. De brandweer rukt uit om hem te bevrijden en knipte uiteindelijk met een hydraulisch gereedschap het dak van de auto.



De bestuurder kon vervolgens met behulp van een wervelplank veilig de auto worden uitgehaald. Na controle door ambulancepersoneel werd de man naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is vooralsnog onduidelijk.