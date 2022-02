In een woning aan de Van Effenstraat in Den Haag is maandagochtend een brand uitgebroken. De brandweer had het vuur snel onder controle. Een man is aangehouden door de politie.

Even na 7.00 uur kreeg de brandweer een melding van een woningbrand in Den Haag. Eenmaal ter plaatse bleek het om een uitslaande brand te gaan. De hulpdiensten hebben een man van het balkon gehaald en naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij rook ingeademd zou hebben. De man is ook aangehouden door de politie. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet duidelijk. Enkele omliggende woningen zijn tijdelijk ontruimd. Zodra de brandweer klaar is met controle mogen de bewoners weer terug naar binnen.