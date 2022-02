Een windhoos heeft strandpaviljoen Pier 32 op het Zuiderstrand van Den Haag in twee minuten tijd volledig verwoest. De zaak moet als verloren worden beschouwd.

Eigenaar Peter Jonker kreeg het nieuws te horen van zijn buurman Jeroen Rijns van beachclub Amigos die op dat moment aanwezig was. Rond 11.30 uur op zondagochtend sloeg de wind in de strandtent en liet een spoor van vernielingen achter. Amigos, dat slechts 100 meter verderop staat, ontsprong de dans.

"Het dak is volledig de lucht ingeblazen", zegt bedrijfsleider Janneau Maijer. "Spanten die we normaal gesproken met minimaal tien man moeten tillen vlogen dertig meter de lucht in. De kracht van de wind moet enorm zijn geweest. De bouwconstructie van het strandpaviljoen is solide. Het gebouw is pas zes jaar oud, wordt regelmatig gecontroleerd en is berekend op windkracht tien."

Dat bleek ook wel afgelopen week, want de storm Corrie die vorige week maandag over Nederland raasde, had Pier 32 moeiteloos doorstaan. Des te wranger was het daarom dat het zondag alsnog helemaal fout ging.

Met man en macht zijn medewerkers van de strandtent zondag de hele dag in touw geweest om de eerste ravage op te ruimen. "We hebben gelukkig veel steun en medewerking gekregen van vaste klanten, toeleveranciers en collega strandtenthouders", zegt Janneau Meijer. "Binnen een uur hadden we al bouwhekken om het gebied af te bakenen. Maandag beginnen we met de afwikkeling van de schade. Het paviljoen is total loss. Alles is gebroken en kapot."

Ondanks de enorme klap laat de eigenaar en zijn team zich niet uit het veld slaan. 'Wij gaan hard aan de slag om Pier32 opnieuw op te bouwen', laat het bedrijf de klanten op zijn Facebook-pagina weten.

Hoewel het paviljoen net als andere zaken op het Zuiderstrand het hele jaar door blijft staan, begint het seizoen pas na 1 maart.