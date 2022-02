Een zwemmer met onderkoelingsverschijnselen is vanmorgen door de hulpdiensten uit de zee gehaald bij de Pier in Scheveningen.

De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, werden gealarmeerd. Toen de zwemmer aan land was gehaald, werd de inzet van de traumahelikopter geannuleerd.



Het slachtoffer is in een ambulance gecontroleerd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.