Een automobilist is afgelopen nacht tegen de beruchte horrorpoller op de Escamplaan gereden. De teller staat hiermee op 33.

Het is de derde keer dit jaar dat er iemand tegen de poller rijdt. Vorig jaar reden er 30 mensen tegen de paal aan. Door de vele slachtoffers die de poller veroorzaakte is het paaltje beroemd en berucht in Den Haag en omstreken. Zo kreeg de poller al een eigen Twitter-account en is er een lied over geschreven.