Een zwaarbewapend arrestatieteam is gisteravond een woning aan de Waterloostraat in Den Haag binnengevallen. Een persoon werd bij de actie is aangehouden.

Het team viel laat op de avond het huis binnen. " De politie had de actie goed voorbereid", zegt calamiteitensite Regio15. De agenten gingen het pand binnen en kwamen niet veel later met één persoon naar buiten. Het gaat om een man. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.



Waarom de politie het huis binnenviel en de verdachte meenam, is op dit moment nog niet bekend.