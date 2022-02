In Den Haag en omstreken zijn de afgelopen 24 uur 6300 nieuwe besmettingen geregistreerd. Donderdag waren dat er 5351.

In Den Haag kwamen er het afgelopen etmaal 2898 besmette personen bij. In Delft kwamen er 425 besmettingen bij, in Zoetermeer 747 en in Westland 737.