Een ruzie tussen ex-partners is gisteravond zo hoog opgelopen dat een 34-jarige Hagenaar werd gestoken in een woning aan de Van Der Woudendijk. Het slachtoffer raakte zwaargewond en moest met spoed naar het ziekenhuis. Een 59-jarige verdachte werd direct opgepakt.

Bij de politie kwam gisteravond een melding binnen van een hoog oplopende ruzie in een huis. "Het ging om een conflict in de relationele sfeer", legt de politie uit. "In de woning waren naast het slachtoffer en diens ex-vriendin nog twee mensen aanwezig."



Het slachtoffer is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht.

De 59-jarige verdachte kon direct worden aangehouden. Hij werd samen met twee vrouwen meegenomen naar het politiebureau. "Omdat aanvankelijk onduidelijk was wat er precies was gebeurd, werden naast de 59-jarige verdachte nog twee mensen meegenomen." Op het bureau bleek dat de twee vrouwen slechts getuigen waren van de steekpartij.

Het was de tweede keer dat de politie naar het huis moest uitrukken. "Agenten waren eerder op de avond al in de genoemde woning omdat er een conflict was tussen de ex-partners."



De recherche onderzoekt de zaak. De verdachte zit vast voor verhoor.