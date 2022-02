Een persoon is vanavond gewond geraakt bij een steekpartij aan de Van der Woudendijk in Den Haag.

Meerdere hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team (MMT), zijn uitgerukt naar de straat nadat er een melding binnenkwam van een steekpartij. Een persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens verschillende calamiteitensites is het slachtoffer zwaargewond.



In totaal zijn er drie personen aangehouden. Het gaat om één man en twee vrouwen. Zij zijn alle drie meegenomen naar het politiebureau.



Wat zich precies in de straat heeft afgespeeld, is vooralsnog onduidelijk.