Tegen een 22-jarige vrouw uit Den Haag is woensdag bij de Haagse rechtbank ontslag van alle rechtsvervolging geëist, omdat ze op 18 mei 2021 in haar woning aan de Leyweg in psychotische toestand brand zou hebben gesticht.

Na een eerdere rechterlijke uitspraak is de vrouw al opgenomen in een psychiatrische kliniek en het Openbaar Ministerie vindt het uiteindelijk niet nodig dat de vrouw ook nog strafrechtelijk wordt vervolgd. Na de brand vluchtten diverse omwonenden naar hun balkon waar ze door de toegesnelde brandweer werden gered. Uiteindelijk ontstond er wel materiële schade in de woning van de verdachte en de omliggende woningen maar raakte niemand gewond. In de flat van de vrouw was al eerder brand geweest toen zij niet thuis was maar wel een kaars had laten branden. Haar advocaat sloot niet uit dat ook deze keer een brandende kaars de oorzaak van de brand is geweest. Zij sluit een ongeluk niet uit en vroeg om vrijspraak. De raadsvrouwe verzocht de rechtbank geen waarde te hechten aan eventuele bekennende verklaring van haar cliënte. "Als zij het niet begrijpt zegt zij ja", aldus de raadsvrouwe. Tijdens de zitting stond de verdachte regelmatig op, kreunde, lachte en hield haar handen voor haar oren als zij haar Eritreese tolk niet meer wilde aanhoren. Een groot aantal omwonenden is na de brand in mei 2021 naar een andere woning verhuisd. Zij hebben bij de Haagse rechtbank nog wel om een schadevergoeding gevraagd. Uitspraak is op 16 februari.