De man (43) die gistermiddag in Laak door een zwaarbewapend politieteam werd opgepakt, had tijdens een burenruzie gedreigd met een airsoftwapen. Dat maakt de politie vandaag bekend.

De arrestatie in de Stuwstraat trok veel bekijks. Bewoners mochten tijdelijk niet naar of uit hun woningen. Een deur werd geforceerd en de verdachte werd door het arrestatieteam van de politie overmeesterd en geblinddoekt afgevoerd. Volgens een woordvoerder van de politie werd er geen enkel risico genomen omdat de verdachte mogelijk gewapend was.

Het vuurwapen dat de man bij zich had, bleek later een airsoftmodel te zijn. Dit zijn replica's die op luchtdruk werken en ongevaarlijke munitie vuren. De modellen zijn echter vaak moeilijk te onderscheiden van echte vuurwapens. Volwassenen in Nederland mogen een airsoftwapen bezitten wanneer ze lid zijn van de Nederlandse Airsoft- en Belangen Vereniging (NABV).