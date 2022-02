Een zwaarbewapend arrestatieteam is maandagmiddag ingezet voor de aanhouding van een man in de Stuwstraat in Den Haag. Er zou gedreigd zijn met een wapen nadat er een conflict zou zijn geweest.

De omgeving van de Stuwstraat werd met politielint afgezet. Het arrestatieteam wist een man aan te houden. Hij werd geblinddoekt naar buiten gebracht en naar het politiebureau vervoerd. De arrestatie trok veel bekijks in de buurt in het Laakkwartier. Bewoners mochten tijdelijk niet naar of uit hun woningen. In de woning van de aangehouden man werd een wapen aangetroffen. Een specialistisch team gaat onderzoeken of het om een echt wapen of een imitatiewapen gaat.