Een politievoertuig zat gisteravond vast in het zand op het Scheveningse Noorderstrand. De KNRM moest komen om de wagen los te trekken.

De politie was op het strand nadat er een melding was binnengekomen van een vermist persoon. Tijdens de zoektocht kwamen de wielen van de wagen vast te zitten in het zand.

"Nadat de agenten enkele pogingen hadden gedaan om het voertuig weer los te krijgen hebben zij de hulp van het KNRM ingeschakeld", meldt calamiteitensite District8.

Met behulp van een kusthulpverleningsvoertuig werd de politiewagen los getrokken.

Over de vermissing is verder nog niets bekend.